Kein Sieger im Niederösterreich-Derby St. Pölten - Admira

Aus einem Konter kamen die Hausherren zurück. Robert Ljubicic spielte auf Alex Schmidt, im Rückwärtsgang offenbarten sich Schwächen des neu zusammengestellten Schlusslichts – 1:1 (25.).

Noch vor der Pause zeigten Schmidt und Ljubicic einen perfekten Doppelpass, wieder traf der vom LASK ausgeliehene Goalgetter ins Eck zum schmeichelhaften 2:1 für St. Pölten (44.).

In Hälfte zwei war das rasche 3:1 nahe: Luan scheiterte an der Stange, Hugi an Leitner. Der ungewohnt fehlerhafte Peter Pokorny leitete den Ausgleich ein: Foul an Dominik Starkl, Roman Kerschbaum verwandelte vom Punkt – 2:2 (57.).

Die Admira war wieder obenauf, Luan rettete mehrmals. Auf der Gegenseite warf sich Kerschbaum in einen Kopfball des Brasilianers. Auch ohne Fans gab es im Finish Derby-Feeling: Es ging mit viel Einsatz hin und her. Doch der Lucky Punch blieb aus.Alexander Huber