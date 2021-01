Zittersieg: Mit viel Moral zwang die Austria Ried in die Knie

"Man muss nicht unbedingt ein Mathematik-Professor sein, um zu erkennen, dass wir Siege benötigen. Immerhin müssen wir den Rückstand zu den Klubs vor uns reduzieren." Austria-Trainer Peter Stöger hat trotz der sportlich und wirtschaftlich schwierigen Situation seinen Humor nicht verloren. Seine Schüler bescherten ihm zum Auftakt im neuen Jahr in Ried ein 1:0, das vielleicht zu einer Initialzündung zu einer Aufholjagd in Richtung Top 6 werden könnte.

Bei der Austria gab Neuzugang Martel sein Debüt in Leuchtstiftgelb, in dem die Violetten in Ried antraten. Schon nach vier Minuten durfte er ein Tor bejubeln, Pichler versenkte per Kopf eine butterweiche Flanke von Sarkaria zum 1:0. Die Austria setzte den offensichtlichen Plan mit viel schnellem Tiefgang nach Ballgewinn zunächst gut um. Martel hätte sogar erhöhen können, sein schöner Volleyschuss landete im Netz, jedoch von außen (25.).