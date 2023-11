Bundesliga live: So steht es bei Hartberg vs. Rapid

Bei der WSG Tirol ist nicht schnell Feuer am Dach, nach sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Folge herrscht allerdings aktuell doch Brandgefahr. „Wir wollen und müssen fast den Bock umstoßen gegen Altach und den Dreier einfahren“, verlautete WSG-Trainer Thomas Silberberger vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen die Vorarlberger am Samstag (17.00 Uhr). Ihren letzten Sieg holten die Tiroler mit einem 3:2 in Lustenau am 17. September ausgerechnet gegen einen „Ländle-Club“.