Zoran Barisic: Über die "Maschine" Querfeld und die Liebe zu Oswald

Nach Cvetkovic, Kongolo und Hofmann als Partner verteidigt Leo Querfeld in Hartberg am Samstag ab 17 Uhr wieder mit Michael Sollbauer, weil die anderen drei Innenverteidiger verletzt sind. „Ich fühle mich mit allen wohl“, sagt der 19-Jährige, auch wenn die Leistungen mit Cvetkovic am stärksten ausfielen.

Tempo-Nachteil

Gegen die flinke Hartberger Offensive mit Entrup, Avdijaj, Lang und Providence könnte es eine Tempofrage werden. Querfeld bleibt entspannt: „Wir haben die Qualität, es auch im Eins-gegen-eins zu verteidigen.“

Trainer Zoran Barisic will es nach nur einer Niederlage in neun Pflichtspielen gar nicht so weit kommen lassen: „Hartberg ist richtig gut und mit dem Ball sehr stark. Da geht es darum, dass alle beim Verteidigen helfen und noch vor Laufduellen gedoppelt wird.“