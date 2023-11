Herztod in Albanien: Trauer um ehemaliges Salzburg-Talent

Dwamena kam 2014 von RB Ghana in den Nachwuchs von Red Bull Salzburg, spielte in der U18, in Liefering, später auch in Lustenau und BW Linz. Dort bekam er im Vorjahr wegen seiner Herzprobleme aber keinen Vertrag mehr. 2021 war er im Cup-Achtelfinale gegen Hartberg kollabiert. Sein 2020 eingesetzter Defibrillator hatte ihm das Leben gerettet. Doch der Ghanaer ließ sich das Implantat wieder entfernen.

Nicht nur die Ärzte in der Schweiz haben ihm wegen der Herzrhythmusstörungen vom Profi-Fußball abgeraten.

Danach wechselte Dwamena von der Schweiz nach Albanien.