Der Alltag soll die Austria von den Sorgen ablenken

Es ist ein Spiel, das nicht nur wegen der sportlichen, sondern auch wegen der menschlich-emotionalen Komponente in den Mittelpunkt rückt: Christian Ilzer kehrt mit Sturm Graz in die Generali-Arena zurück und fordert seinen vorhergehenden Arbeitgeber, dem er im Sommer den Rücken kehrte, zum heißen Tanz. „Ich habe ein Jahr bei der Austria gearbeitet, natürlich ist es etwas Besonderes. Da kennt man viele Leute und das Stadion in- und auswendig.“ Er unternimmt aber den Versuch, sich von seinen Emotionen zu lösen. Zumindest für 90 Minuten.

„Das Spiel ist deswegen nichts außergewöhnlich Großes, aber schon ein wenig spezieller“, gesteht Austria-Trainer Peter Stöger, bis zum Sommer als Sportvorstand Ilzers Vorgesetzter bei den Veilchen. „Ich freue mich, wenn ich ihn wiedersehe.“

Aber auch sportlich hat das Aufeinandertreffen Brisanz zu bieten. Hier Sturm, das aktuell einen Lauf hat und auch in der Tabelle besser unterwegs ist als der Gegner aus Wien. „Die Austria ist ein harter Konkurrent, ein Sieg wäre sehr wichtig für uns“, lautet Ilzers Einschätzung.