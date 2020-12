System ohne Korrektiv: Austrias finanzieller Absturz mit Anlauf

Diese sportlichen Faktoren bedingten die wirtschaftliche Schieflage. Teilweise. Denn allein der Stadionbau wurde deutlich teurer als geplant.

Nach dem Jahr 2013 wuchs die Austria als Verein und als AG zu einem Apparat an, der auf vielen Positionen so groß nicht hätte sein müssen. In Folge schied Thomas Parits, der mit Wolfgang Katzian und Markus Kraetschmer die Austria nach dem Ausstieg von Frank Stronach 2007 in ruhige Gewässer geführt hatte, als AG-Vorstand aus. Dadurch stieg die Macht von Kraetschmer an, der Wirtschaftsfachmann galt bei fast allen Entscheidungen im Verein als letzte Instanz.