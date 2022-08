Austria besiegt WSG in Unterzahl, Klagenfurt gewinnt in Überzahl

Ladys first in der Generali-Arena beim Mädchen- und Frauentag der Wiener Austria. Geehrt wurde die violette Mannschaft, die die Future League gewonnen hat. Auch Teamchefin Irene Fuhrmann und Sportdirektor Manuel Ortlechner machten ihre Aufwartung. Maria Wolf, sportliche Leiterin der Austria-Akademie, misst dem Titel großen Wert bei: „Es zeigt, dass wir in der Akademie eine gute Arbeit leisten.“

Harte Arbeit mussten auch die Herren in Violett gegen die WSG Tirol leisten, um endlich den ersten Saisonsieg zu feiern. Das Spiel gestaltete sich für die Austrianer, bei denen der junge Wustinger sein Startelf-Debüt in der Liga feierte, wie eine Fahrt auf einer Achterbahn, es ging stetig auf und ab.

Torhüter Früchtl bewahrte zunächst seine Vorderleute gleich zwei Mal mit guten Paraden gegen Rogelj und Prelec vor einem Rückstand, dann brachte Tabakovic die Wiener mit der ersten wirklich guten Torchance in Führung. Bei einer Flanke von Fitz bewies er den richtigen Riecher und sorgte aus kurzer Distanz für das 1:0 (20.). Die Austria schien auf dem gewünschten Weg.

13 Minuten später aber folgte der Rückschlag mit der Roten Karte für Innenverteidiger Galvão. Auf Empfehlung des VAR warf Schiedsrichter Kijas noch einen Blick auf den Zweikampf zwischen Galvão und Prelec und entschied auf Foul und Torraub.

In Unterzahl

Trainer Schmid ersetzte Galvão durch Koumetio, dafür schickte er den Torschützen Tabakovic unter die Dusche. Mit der knappen Führung ging die Austria in die Pause, um sich zu sammeln. Gleich nach dem Wechsel erwiesen sich die Wiener unsortiert in der Abwehr, Tirols Prelec hätte in einer Aktion gleich zwei Mal aus wenigen Metern den Ausgleich erzielen können.

Im Gegenzug schickte Braunöder Fitz auf die Reise, der eine Punktlandung hinlegte – 2:0. Doch die Achterbahnfahrt fand ihre Fortsetzung, weil sich die Austria in der 58. Minute sehr naiv anstelle. Bei einem Einwurf verfehlte Mühl den Ball, nicht so Prica, der auf 1:2 für die WSG verkürzte. Im Finish hatten Fischer und Prica noch Chancen, am Ende jubelte die Austria verdient über den ersten Sieg in dieser Saison.