Zwei Kalajdzic-Assists reichten Stuttgart nur zu einem Punkt

Deutschland. Noch ist nicht geklärt, ob Sasa Kalajdzic in Stuttgart bleiben wird oder nicht. Wie wichtig der österreichische Teamspieler für den VfB ist, bewies er am Samstag einmal mehr. In Bremen glänzte Kalajdzic einmal nicht als Torschütze, sondern als Vorlagengeber. Bei beiden Treffern der Gäste war der Wiener beteiligt. Trotzdem reichte es für die Stuttgarter nur zu einem Punkt, weil der eingewechselte Schotte Oliver Burke in der 95. Minute zum 2:2 traf. Also durften sich die beiden Österreicher im Werder-Dress (Kapitän Marco Friedl und der eingewechselte Romano Schmid) über einen Punkt freuen.

Bei einem Sieg traf Christoph Baumgartner. Der Hoffenheim-Legionär brachte sein Team mit seinem Tor zum 1:2 gegen Bochum zurück ins Spiel. Der für den österreichischen Teamspieler eingewechselte Ex-Salzburger Munas Dabbur erzielte kurz vor Schluss das 3:2-Siegestor. Bei Bochum spielte Kevin Stöger durch.

Kainz im Fokus

Beim überraschenden 2:2 von Köln in Leipzig stand Florian Kainz im Mittelpunkt. Zunächst bereitete der Ex-Rapidler den 1:1-Ausgleich der Kölner vor (40.). Kurz danach wurde Dominik Szoboszlai wegen einer Tätlichkeit gegen Kainz ausgeschlossen. In Unterzahl gingen die Leipziger zum zweiten Mal in Führung, doch ein Eigentor von Gvardiol bescherte Köln noch einen Punkt.

Nach der Auftaktpleite gegen Bayern München geriet Frankfurt auch bei Hertha BSC früh in Rückstand. Doch die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner fiel anders als gegen den Serienmeister dieses Mal nicht auseinander und glich kurz nach der Pause zum 1:1 aus. Den Saisonstart verpatzt hat Leverkusen. Das 1:2 gegen Augsburg war die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel.