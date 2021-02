Eine harmlose Austria kann Meistergruppe abschreiben

Zwei Neuzugänge treffen im Duell der Sieglosen

Händeringend hatten die Rieder in der Wintertransferzeit nach einem Stürmer gesucht, der auch trifft. Mit Patrick Schmidt scheinen die Innviertler so einen gefunden zu haben. Der Burgenländer, der vom englischen Zweitligisten FC Barnsley ausgeliehen worden ist, traf jedenfalls gleich in seinem ersten Spiel, in dem er in der Startelf stand.

Schmidt rollte kurz vor dem Seitenwechsel den Ball freistehend ins Tor, nachdem er von Marcel Ziegl ideal freigespielt worden war. Die SKN-Defensive erleichterte allerdings mit einem fürchterlichen Stellungsfehler den Treffer, der Rieds neuen Trainer Miron Muslic aber nicht den ersten Sieg in seinem neuen Job ermöglichte.