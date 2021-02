Last-Minute-Sieg für Salzburg, Rapid patzt in Altach

Erstmals seit Corona war Rapid am Samstag in Altach zu Gast. Für die weite Reise wählte man die teurere, dafür aber sichere Variante: Hinflug am Freitag und Rückflug gleich nach Match von Altenrhein, abgesichert mit aktuellen PCR-Tests und nur einem Punkt im Gepäck.

Die Hütteldorfer hatten es nicht leicht im Ländle gegen einen Gegner, der sich in einer 4-3-3-Formation wie erwartet vor allem aufs Verteidigen konzentrierte und dabei von Beginn an recht hart und nicht immer nach den Regeln agierte. Bumberger sprang nach acht Minuten der Ball an die Hand, ein Elferpfiff von Schiedsrichter Schüttengruber blieb aus.

Ein Kraftakt von Ercan Kara, der sich über die rechte Seite durchtankte, führte zur ersten Chance der Gäste. Petrovic übernahm die Hereingabe nicht gut genug (15.).