Ilzers Horror-Serie gegen den LASK wurde prolongiert

Dass die Linzer mit einer Führung in die Pause gehen konnten, lag an einem doppelten Geniestreich in der letzten Aktion der ersten Hälfte: Nach einem perfekten Heber von Ranftl konnte Eggestein Sturm-Keeper Siebenhandl bezwingen.

Nach dem Wechsel waren die Linzer klar besser. Chancen waren nun einige vorhanden. Allerdings wurde es verabsäumt, ein weiteres Tor zu erzielen und so die Partie frühzeitig zu entscheiden. Es dauerte bis zur 84. Minute, dann war die Sache erledigt: Einen Schuss von Balic lenkte der junge Geyrhofer nach seinem Comeback nach langer Verletzungspause unglücklich ins eigene Tor ab – 2:0.