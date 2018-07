Beben am Transfermarkt: CR7-Wechsel heizt Spekulationen an

Rauschender Empfang in Turin, Wehmut in Madrid. Nach der filmreifen Vorstellung von Cristiano Ronaldo beim italienischen Rekordmeister intensiviert Real die Suche nach einem neuen Superstar. Das Werben der „Königlichen“ könnte auf dem Transfermarkt für ein neues Beben sorgen. Nicht auszuschließen, dass selbst der Rekordtransfer von Neymar im vergangenen Sommer für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain übertroffen wird. Denn der in Madrid als vermeintlicher CR7-Nachfolger auserkorene Eden Hazard könnte teurer werden. Laut Informationen der Times verlangt der FC Chelsea über 226 Millionen Euro für den belgischen WM-Dritten.

Mit nostalgischen Gefühlen verfolgten am Montag viele Real-Fans die Vorstellung ihres einstigen Lieblings Cristiano Ronaldo in Turin, die in den Medien als „Jahrhundertwende“, „neue Ära im italienischen Fußball“ und „Manifest der Ambitionen“ bezeichnet wurde. Mit der vergleichsweise geringen Verkaufssumme für den fünfmaligen Weltfußballer in Höhe von 112 Millionen Euro dürfte sich in Madrid ein adäquater Neuzugang kaum refinanzieren lassen.