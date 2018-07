Kampfansage von Ronaldo: "Das Alter zählt nichts"

Am Montag war es für die Bianconeri endlich soweit: Superstar Cristiano Ronaldo wurde offiziell in Turin präsentiert. Bei der Pressekonferenz gab sich der fünffache Weltfußballer selbstbewusst. "Es ist eine große Herausforderung in meiner Karriere, viele Spieler in meinem Alter gehen einfach irgendwo hin. Mich macht es glücklich, für so einen großen Verein zu spielen, und ich danke Juventus für die Chance."

"Meine Zeit bei Real war brillant, und ich danke den Fans", blickte der Portugiese auf die vergangenen neun Jahre in Madrid zurück. "Aber jetzt möchte ich mich dieser neuen Phase in meinem Leben widmen. Ich bin motiviert und will beweisen, dass ich zu den Besten gehöre."