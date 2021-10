Fußball auf Färöer: Von der Lachszucht in das Teamtrikot

Rose kommt aus Äthiopien, arbeitete auf Zypern, studierte drei Jahre in den USA und heiratete auf die Färöer. Dort kaufte sie eine Kirche und machte daraus ein Kaffeehaus. „Die Leute haben den Kopf geschüttelt und gemeint, dass das Geschäft nie gehen wird.“ Zumal es sich ganz im Norden der Insel Eysturoy befindet, knapp vor Eidi, wo ein Fußballplatz gleich neben dem Friedhof liegt und ein weiterer direkt vor dem tosenden Meer. Wer übers Tor schießt, darf dem Ball hinterher schwimmen. Finden dort keine Spiele statt, wird die Stätte auch gerne als Campingplatz genützt.

Ganz gleich in welch noch so kleinem Ort auf den Färöern man landet, an einem Fußballplatz kommt man nicht vorbei. Alle sind mit einem Kunstrasen ausgestattet, nicht grundlos. Eigentlich würde die feuchte Witterung ein herrliches grünes Geläuf garantieren. Doch der häufige Regen und die regelmäßige Benützung würden jeden „Teppich“ schnell in einen Acker verwandeln.