Yusuf Demir: "Von Messi hätte ich viel lernen können"

"Das wird der Trainer entscheiden"

Wie in Barcelona will er sich nun auch beim Nationalteam durchsetzen, wo er bisher in drei Länderspielen "nur" als Joker zum Einsatz gekommen ist. Ob er am Samstag auf den Färöern erstmals von Beginn an spielen wird? "Das wird der Trainer entscheiden."

Auf welcher Position, sei ihm nicht so wichtig. Bei der Frage, ob er rechts, oder auf der Position des Zehners besser aufgehoben wäre, deutet der Youngster an, dass er durchaus auch mutig und voller Selbstvertrauen ist. "Am stärksten bin ich mit dem Ball am Fuß. Da ist es wurscht, ob ich außen oder in der Mitte spiele." So gesehen kann man nur hoffen, dass ihn Franco Foda einfach aufstellt.