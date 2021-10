Färöer vs. Österreich: Eine besonders stürmische Beziehung

Tatsächlich verlor die Medienauswahl den ungleichen Revancheversuch auf Färöer „nur“ 2:4. Obwohl die Gastgeber mit allen Nationalspielern einschließlich Zipfelmützentormann Jens Martin Knudsen antraten; obwohl einige meiner Mitspieler auf’s Aufwärmen vergaßen – abgelenkt durch das Vormatch. Weil das 22 junge Färingerinnen bestritten. Zu einem Zeitpunkt, zu dem Frauen-Fußball in Österreich noch in den Hauspatsch’n steckte. Heute sind in der Weltrangliste die ÖFB-Damen (21) besser platziert als die Herren (29).

Als 16 Jahre nach den Reporterkickern erstmals auch die Herren ÖFB-Stars in Tórshavn einliefen, platzte die Live-Übertragung. Das damals noch notwendige kleine technische Gerät namens Uplink war beim Transport abhanden gekommen. Bewegtbilder somit unmöglich. Trotzdem harrten über 300.000 ORF-Konsumenten, bis zum Schlusspfiff auf eine Lösung wartend, vor den Bildschirmen aus. Hörten den TV-Kommentator reden, sahen Torschütze Martin Stranzl, Marc Janko und Co. aber nicht eine Sekunde spielen.