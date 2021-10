Wildcard für das Play-off zur WM: Warum Österreich einen Joker hat

Der ganze Abend erschien wie ein großes Ärgernis. Am 18. November 2020 trat Österreich zum Abschluss der Nations League gegen ein C-Team von Norwegen an. Die Stammelf durfte so wie die norwegischen Reservisten aufgrund der Corona-Regeln nicht einreisen. Das eilig zusammengestellte Notteam ging dennoch in Führung und kämpfte beim Geisterspiel im leeren Prater um den Sieg in Gruppe 1 der Division B.

Mit dem letzten Angriff gelang dem schwachen österreichischen Team durch Adrian Grbic noch das 1:1 (94.). Gefeiert wurde der Gruppensieg nicht, umso wichtiger wird er ein Jahr später: Österreich winkt trotz der Enttäuschungen in der WM-Quali eine Wildcard im Play-off zur Winter-WM 2022. Die Nations League bekommt doch noch einen (komplizierten) Sinn.

Was bringt die Nations League jetzt?