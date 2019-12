Für die Austria kommt die Winterpause zur Unzeit

Sein Trainer Christian Ilzer weiß, dass er auch in naher Zukunft mit diesem Kader das Licht am Ende des Tunnels finden muss. „Die personelle Planung ist ein Prozess, der schon den gesamten Herbst über läuft. In der Winterpause wird sich nicht viel ändern.“ Weil der Austria das nötige Kleingeld dazu fehlt. Eine Änderung könnte sich doch noch in Bezug auf ein mögliches Trainingslager ergeben. Im Gespräch ist doch wieder ein Abstecher in die Türkei nach Belek, allerdings nicht wie gewohnt ins Hotel Titanic. Doch davor gilt es noch den WAC zu schlagen. „Weil uns in unserer Lage nur noch Siege nach oben bringen“, weiß Ilzer vor dem Duell mit seinem Ex-Klub.