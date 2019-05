Fünffacher CL-Sieger Costacurta: "Wir haben uns zurückgelehnt"

Er weiß ganz genau, wie man als Fußballer die Champions League gewinnt. Nicht weniger als fünf Mal hat er den großen Pokal in die Höhe stemmen dürfen mit dem AC Milan, zu dieser Zeit die beste Mannschaft der Welt. In der Fußball-Historie ist das bisher insgesamt nur zehn Spielern gelungen.

Alessandro Costacurta präsentierte sich vergangene Woche in Klagenfurt trotz seiner großen Erfolge als bodenständiger und smarter Typ. Die 53-jährige Legende des AC Milan war zu Gast, um die bevorstehende Unter-21-EM in Oberitalien zu bewerben, an der auch das ÖFB-Team teilnimmt. Costacurta ist der Vorsitzende des regionalen Organisationskomitees und voll des Lobes für die österreichische Auswahl, die er beim 0:0 im März gegen seine Italiener genau unter die Lupe genommen hatte.

Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger gab sich smart und höflich, tauschte sich mit U-21-Teamchef Werner Gregoritsch aus, plauderte mit ÖFB-Präsidenten Leo Windtner. Und nahm sich auch für den KURIER etwas Zeit für einen verbalen Doppelpass.

KURIER: Wenn Sie die Entwicklung des Fußballs in den letzten 20 Jahren betrachten, welche sind denn die offensichtlichsten Unterschiede für Sie?

Alessandro Costacurta: Eindeutig die physische Komponente. Die Spieler von heute sind schneller, stärker, dynamischer als wir es damals waren. Es gibt viele exzellente Spieler, aber individuelle Klasse hat es auch damals gegeben, wenn man all die Superstars betrachtet. Auch die taktische Organisation ist wichtig, war sie damals aber genauso.

Ein gravierender Unterschied liegt aber in der Vereinstreue. Sie spielten Ihre ganze Karriere bei Milan. Heute wechseln viele Spieler öfter den Verein als die Unterhose.

Ja, das ist natürlich ein Unterschied, aber das will ich gleich ein wenig einschränken: Ich hatte einfach Glück. Ich bin in Mailand aufgewachsen und spielte dann im Nachwuchs von AC Milan. Und als ich Profi wurde, war Milan das beste Team der Welt. Warum hätte ich wechseln sollen? Heute kann man das am Beispiel Messi fragen. Warum sollte er Barcelona verlassen? Aber grundsätzlich ist es heute einfach leichter, den Verein zu wechseln, weil alles viel kommerzieller geworden ist. Fußball ist als Business so groß wie nie zuvor.

Blicken Sie auf den italienischen Fußball. Die Serie A war einst das Schlaraffenland, in das alle Superstars kamen. Heute hat nur noch Juventus Weltklasse-Niveau. Was ist passiert?

Das stimmt, der Unterschied von Juve zu den anderen Klubs ist zu groß. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen.

Gerne.

Während meiner langen Zeit bei Milan war Silvio Berlusconi der Präsident und große Boss. Er schaute sich immer die Liste der Weltfußballer an. Dort las er dann die Namen Van Basten, Gullit, Rijkaard, Savicevic. Savicevic? Spielt der für uns? Nein? Dann holen wir ihn! So war er, er wollte immer nur die Besten haben. Milan, Inter und Juventus waren die reichen Klubs. Das hat sich geändert, die reichen Vereine in Europa gibt es heute in England, Spanien oder auch in Deutschland.