Serie A: Atalanta und Inter in der Champions League, Milan nicht

Atalanta ist die große Sensation in der italienischen Serie A gelungen. Die Mannschaft aus Bergamo schloss die Saison nach einem 3:1-Heimerfolg gegen Sassuolo auf dem dritten Rang ab und sicherte sich somit einen fixen Platz in der Champions-League-Gruppenphase. Das ist zugleich die erste Teilnahme Atalantas in der Königsklasse.

In dieser landete auch Inter Mailand. Die Nerazzurri gewannen am Sonntag 2:1 gegen Empoli, das nun den schweren Gang in die zweite Liga antreten muss. Für den Siegestreffer sorgte der Belgier Radja Nainggolan in der Schlussviertelstunde.

Der große Verlierer ist Inters Stadtrivale AC Milan. Den Rossoneri genügte ein 3:2-Auswärtssieg bei SPAL Ferrara nicht, sie landen mit einem Punkt Rückstand auf Atalanta und Inter auf dem fünften Platz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.