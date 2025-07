Das Frauenteam von Red Bull Salzburg startet in die Vorbereitung

FC Bergheim ist Geschichte, der Großklub hat übernommen. Letzter Test am 2. August in Wien gegen die Rapid-Frauen.

Der Einstieg der Großklubs in die Frauen Bundesliga nimmt Form an. Nur noch einer der zehn Vereine in der höchsten Frauen-Liga ist nicht mit einem Männerverein in den ersten beiden Spielklassen verbunden – nämlich Neulengbach.

Heute, Montag, startet das Frauenteam von Red Bull Salzburg in die Vorbereitung auf seine erste Saison. „Unser Ziel ist es, dass wir uns, wie schon mit der U-16 und der U-20, so rasch wie möglich auf dieser Ebene etablieren“, sagt Cheftrainer Dusan Pavlovic. In der vergangenen Saison hatte die Jugend die Vorhut gebildet – mit einer U-20 (als zweites Team des FC Bergheim) in der Future League und einer U-16. Ein Großteil der U-20 vom Vorjahr wird nun in der Bundesliga spielen. Spielerinnen wie Alessia Pamminger, Sara Grabovac, Julia Grünwald oder Valentina Akrap sollen Leistungsträgerinnen bleiben, so der Coach. „Wir wollen auch wieder als Mannschaft zusammenwachsen, als Einheit“, gibt er als Ziel vor.

Bernd Winkler, Leiter Frauenfußball bei Red Bull, betont: „Sehr viele Spielerinnen haben zuletzt große Schritte gemacht, und wir trauen ihnen zu, dass sie auch in der Bundesliga eine gute Figur machen.“ Zusätzlich zum Team gestoßen sind Theresa D’Angelo, Lea Krinzinger, Emily Schimm und Lara Ritter (alle Blau-Weiß Linz) sowie Katja Wienerroither (RB Leipzig).