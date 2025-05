Ogris tritt die Nachfolge von Jürgen Weber an, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Weber führte das Traditionsklubteam in der vergangenen Saison auf den 8. Tabellenplatz.

Ehemaliges Model als Präsidentin

„Viele haben noch Vorurteile, wenn es um Frauenfußball geht. Für mich zählt nur eines: Leidenschaft, Talent und harte Arbeit. Ich freue mich darauf, mit diesen Spielerinnen etwas aufzubauen und gemeinsam etwas Großes zu entwickeln“, so Andreas Ogris über seine neue Aufgabe.

Doch Ogris ist nicht der einzige prominente Name, der den neuen Weg von Neulengbach prägen soll. Vor wenigen Wochen stellte der Verein eine weitere spannende Persönlichkeit vor: Cheyenne Ochsenknecht, die neue Präsidentin des Vereins. Die 24-Jährige ist nicht nur als ehemaliges Model bekannt, sondern auch durch ihren Vater, den Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Seit einigen Jahren lebt sie in der Steiermark, wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, Nino Sifkovits, eine Rinderzucht betreibt. "Ich möchte gemeinsam mit Neulengbach etwas bewegen. Frauen im Fußball leisten Großartiges, oft ohne die Anerkennung und die Möglichkeiten, die sie verdienen. Es ist an der Zeit, das zu ändern", so Ochsenknecht.