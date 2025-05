Neuer Job für Cheyenne Ochsenknecht: Sie wird Fußballpräsidentin

Auf den Fußballplatz und fertig, los - heißt's ab sofort für Cheyenne Ochsenknecht , die seit einigen Jahren in der Steiermark lebt und gemeinsam mit ihrem Mann Nino Sifkovits eine Rinderzucht betreibt.

"Ich möchte gemeinsam mit Neulengbach etwas bewegen. Frauen im Fußball leisten Großartiges, oft ohne die Anerkennung und die Möglichkeiten, die sie verdienen. Es ist an der Zeit, das zu ändern", so Ochsenknecht. Der USV ist vielfacher Meister im Frauenfußball und kickt in der Bundesliga.

Eine "neue Ära" wolle die gebürtige Deutsche starten, die "weit über den Verein hinausreichen soll." Sie möchte "eine Zukunft zu gestalteten, von der der gesamte Verein nachhaltig profitieren kann."

Dazu möchte sie ihre Stimme und vor allem auch ihre Reichweite auf Social Media nutzen.