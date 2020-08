Nur Thomas Müller ist länger bei Bayern als Carina Wenninger

Sarah Zadrazil feiert eine Premiere: Die 27-jährige österreichische Teamspielerin ist erstmals in der Champions League am Ball. Zadrazil verließ in diesem Sommer nach vier Jahren Turbine Potsdam und unterschrieb bei Bayern München. Sie darf schon im Finalturnier der Frauen-Champions-League im spanischen Baskenland eingesetzt werden (wo man strengste Corona-Maßnahmen vorgibt). „Das wäre ein Traum, wenn ich das erste Bewerbsspiel für meinen Klub in der Champions League machen könnte. Und das gegen Lyon“, sagt die Salzburgerin. Die Bayern spielen am Samstag im Viertelfinale in Bilbao gegen den französischen Klub, der den Bewerb zuletzt vier Mal in Folge gewann.

Anders als beim Männer-Turnier durften die acht Frauen-Klubs wegen der Corona-Auswirkungen im begrenzten Umfang auch Sommer-Neuzugänge nominieren. Sechs neue Spielerinnen dürfen jeweils im Kader sein, maximal drei von ihnen dürfen in dieser Saison der Königsklasse schon für einen anderen Viertelfinalisten aufgelaufen sein. Das führt zu kuriosen Konstellationen: So könnte die isländische Mittelfeldspielerin Sara Gunnarsdottir nach ihrem Wechsel von Wolfsburg zu Lyon theoretisch im Finale gegen das Team spielen, mit dem sie ins Viertelfinale eingezogen war.