Arsenal-Torfrau Zinsberger: "In London ist es noch entspannter"

Die Europameisterschaft der Fußballer ist verschoben, ebenso die Endspiele von Champions League und Europa League. Beide Klubbewerbe sind derzeit ausgesetzt, offen ist wann und ob es überhaupt weitergehen kann. Auch das Viertelfinale der Champions League der Frauen, das am 25. März und 1. April gespielt werden sollte, wurde verschoben. Änderungen wird es auch nächstes Jahr bei der Damen-EM in England geben. Das Eröffnungsspiel war am 7. Juli 2021 in Manchester geplant, das Herren-Finale findet nun am 11. Juli 2021 im Londoner Wembley-Stadion statt. Österreichs Spielerinnen hoffen noch auf die Qualifikation für die Endrunde, das Spiel gegen Gruppenfavorit Frankreich am 14. April in St. Pölten wurde am Donnerstag abgesagt. Carina Wenninger ( Bayern München), Viktoria Schnaderbeck und Manuela Zinsberger (beide FC Arsenal) müssen derzeit abwarten, wie es in der englischen Liga und Champions League weitergeht.

Der KURIER erreichte Manuela Zinsberger, Österreichs Torfrau im Nationalteam, in London, seit Sommer ihre sportliche Heimat.

KURIER: Frau Zinsberger, wobei störe ich Sie gerade?

Manuel Zinsberger: Bei nichts Besonderem. Ich bin in meiner Wohnung mache Homework, wir haben ja kein Training.