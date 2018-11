Österreichs Kapitänin sucht bei Arsenal den ultimativen Kick

Bei Arsenal denkt man zuallererst an London, diese laute, trendige Megastadt mit der Einwohnerzahl von Österreich. Dieses London sieht Viktoria Schnaderbeck nur in der Freizeit, „aber dennoch so oft es geht“.

Cousin Prödl ist ganz in der Nähe

Die Beweggründe für den Wechsel von München in die Super League seien zwar in erster Linie sportliche gewesen, „aber ich wollte schon in ein Land ziehen, in dem ich mich kulturell auch noch einmal weiterentwickeln kann“.

Ihr Lebensmittelpunkt liegt an der nördlichen Peripherie der Metropole. In Saint Albans, einer ruhigen Vorstadt mit direkter Zugverbindung in die City von London, hat ihr der Verein eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Nicht weit entfernt wohnt nun auch wieder Cousin Sebastian Prödl, der bei Watford Tore verhindert. Ebenfalls nah ist die Heimstätte der Arsenal-Damen, der 4500 Zuschauer fassende Meadow Park, sowie das Trainingszentrum, das sich Damen und Herren teilen.