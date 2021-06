Frankreich gegen Portugal: Kronprinz Mbappé fordert König Ronaldo

Duell der Generationen

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus etwa ist sich sicher: „Kylian Mbappé wird in den kommenden Jahren, was Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im vergangenen Jahrzehnt waren.“ Trainer-Ikone Arsène Wenger sieht das genauso: „15 Jahre lang waren zwei Spieler die Messlatte. Wenn man sich fragt, wer ihnen folgt: Da haben wir ganz sicher einen Kandidaten gefunden.“ Auch Ronaldo selbst sieht in dem 14 Jahre jüngeren Franzosen seinen legitimen Nachfolger: „Er ist die Gegenwart und die Zukunft des Weltfußballs. Ihm gehören die nächsten Jahre. Er ist ein fantastischer Spieler.“