Deutschland gegen Ungarn: Hummels hofft auf Happy End mit Löw

Mats Hummels beißt sich durch. Der kleine Tapeverband an seinem linken Knie war am Tag vor dem Spiel gegen Ungarn am Mittwoch in München der einzige Hinweis darauf, dass der Dortmund-Verteidiger mit einem Handicap durch sein fünftes großes Turnier geht. Die Kniegeschichte beschäftigt ihn schon seit Monaten, „mal mehr und mal weniger“, hatte der 32–Jährige schon vor dem EM-Start berichtet.