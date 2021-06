ÖFB-Chef Windtner jubelt: "Neues Kapitel aufgeschlagen"

Aus dem ÖFB-Team sei "eine verschworene Einheit entstanden, auch im Staff". Für Windtner ist "ein Zusammenhalt und ein Teamspirit spürbar". Vor allem Foda soll einen großen Beitrag zum Aufstieg geleistet haben. Man habe erkennen können, dass Österreichs Teamchef "Schritte vollzogen hat", die in Richtung Förderung des "Teamspirits und der Begeisterung" gegangen sind.

Der ÖFB-Präsident sehe Italien als ein starken Gegner, die eine "sensationelle Bilanz" haben. Doch Windtner sieht Chancen als Außenseiter im Achtelfinale gegen die "Squadra Azzura". Man würde "gerne annehmen und alles tun, um vielleicht auch hier Unmögliches zu schaffen", freut sich Windtner auf das spannende Spiel.

Fans dürfen bekanntlich nicht nach London, was für den 70-Jährigen "das wirklich Bedauernswerte" sei. "Man hat schon gesehen, dass die Fans letztlich wirklich die Würze für so ein Match abgeben. Das war in Bukarest klar erkennbar", sagte Windtner weiters.