Frankreich bei Fußball-WM ohne Starspielerin Wendie Renard

Frankreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss bei der WM im Sommer in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ohne Starspielerin Wendie Renard auskommen. Die 32-Jährige entschloss sich, auf eine Teilnahme an der Endrunde zu verzichten, "um ihre mentale Gesundheit zu erhalten". Die 142-fache Teamspielerin, die als große Stütze in der Abwehr gilt, aber auch offensiv bei Standardsituationen enorm gefährlich ist, könne das "derzeitige System nicht länger unterstützen".