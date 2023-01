Attacken gegen Zidane: Frankreichs Fußball-Präsident räumt Posten

Der in der Kritik stehende Präsident des französischen Fußballverbands, Noël Le Graët, zieht sich vorerst von seinem Amt zurück. Dies habe er mit Zustimmung des Vorstands beschlossen, wie der FFF am Mittwoch mitteilte. Le Graët will seinen Posten demnach bis zur Veröffentlichung eines Prüfberichts räumen.