Zidane soll Trainer des französischen Nationalteams werden

"Ich habe diese französische Mannschaft als Spieler kennengelernt. Und das ist das Beste, was mir je passiert ist!" Zinédine Zidane hat von den Bleus, mit denen er 1998 Weltmeister geworden ist, noch lange nicht genug.

Der frühere Weltfußballer und nunmehrige Trainer, der dreimal die Champions League gewinnen konnte, war seit seinem Abgang bei Real Madrid im Vorjahr mit einer Reihe von Top-Jobs in Verbindung gebracht worden - er hat sie alle abgelehnt. Hat er auf seinen Traum-Beruf gewartet? "Ich bin mit Les Bleus noch nicht fertig", sagte Zidane im Juni.

"Seit ich Trainer bin, ist die französische Mannschaft fest in meinem Kopf verankert", sagte Zidane in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe. "Es ist mein größter Wunsch. Die französische Nationalmannschaft ist das Schönste, was es gibt."

Laut mehreren Medienberichten soll jetzt fix sein: Zinédine Zidane soll die Équipe Tricolore nach der Winter-WM in Katar übernehmen.