Foda vor dem Luxemburg-Spiel: "Stündlich ändert sich etwas"

Die zunächst positiv auf Corona getesteten Salzburger Spieler kamen nach einer negativen Testung dann doch plötzlich in Frage, allerdings konnten sie am Dienstagvormittag nach Aufhebung der Quarantäne nicht rechtzeitig den von der UEFA vorgeschriebenen Test absolvieren, weshalb sie wiederum für den Test in Luxemburg passen müssen und erst für die zwei Heimspiele in der Nations League am Sonntag gegen Nordirland und kommenden Mittwoch gegen Norwegen zur Verfügung stehen.

Mit Weitblick hatte Foda einen Großkader nominiert, der ihm nun zupass kommt ob der verrückten Situation. „Wir haben uns absichtlich dafür entschieden, weil sich die Spieler ohnehin mit den vielen Bewerben und dem dichten Programm in einer intensiven Phase befinden.“