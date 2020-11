Corona-Chaos im Fußball: Der ÖFB muss improvisieren

Dem 2:1-Sieg gegen Griechenland in Klagenfurt am 7. Oktober folgt nun also ein Ausflug ins Großherzogtum Luxemburg, das am Montag mit 23.000 Infizierten unter 630.000 Einwohnern auf Platz sieben der meisten Corona-Fälle liegt, gerechnet auf die Bevölkerungszahl. Auch deshalb versucht man, im Hause ÖFB vermutlich, die Reise so kurz wie möglich zu halten. Angereist wird vermutlich erstmals in der Länderspielhistorie erst am Spieltag um 10.30 Uhr. Nach nur einer Übernachtung geht es am Donnerstag zurück nach Wien, wo dann am Sonntag in der Nations League Nordirland besiegt werden soll.

„Ich bin Spieler, werde einberufen, spiele und mach mir nicht weiter Gedanken“, erklärt sich Valentino Lazaro professionell auf die Sinnfrage. Der Legionär von Mönchengladbach kehrt nach seiner Verletzung jedenfalls zurück ins Team.