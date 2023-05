Foul von hinten: Die erste Aufgabe für den kommenden ÖFB-Boss

Seit sieben Jahren ist Klaus Mitterdorfer Präsident des Kärntner Verbandes. Dass die ÖFB-Bühne eine größere ist, musste der 57-Jährige schon am Tag nach seiner Designierung feststellen. Da habe er „gefühlt 1.000 Freundschaftsanfragen“ auf Facebook gehabt.

Mitterdorfers Nähe sucht neulich auch Thomas Hollerer – wie ein Kaugummi klebte der Generalsekretär rund um die beiden Cupfinali der Männer und Frauen in Klagenfurt und Wiener Neustadt am kommenden Präsidenten. Ob er es nötig hat, weil nicht Mitterdorfer sondern (wie berichtet) Diana Langes-Swarovski seine Wunschkandidatin war?