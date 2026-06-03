Der Allergrößte: ÖFB-Spieler schreibt bereits jetzt WM-Geschichte

Die WM hat zwar noch nicht begonnen, ein Österreicher ragt aber dennoch bereits jetzt heraus. Florian Wiegele , von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick erst vor wenigen Monaten erstmals ins Nationalteam einberufen, hat sich nämlich bereits jetzt eine historische Bestmarke gesichert.

Wiegele, seines Zeichens Ersatztorhüter hinter Österreichs Nummer eins, Alexander Schlager, weist eine stolze Körpergröße von 2,05 Meter auf. Damit ist er der größte jemals für eine WM nominierte Spieler.

Groß und klein bei der WM

Bislang hatte diesen WM-Rekord der niederländische Torhüter Andries Noppert inne, der mit seinen 2,03 Metern für die WM in Katar 2022 nominiert war. Mit 2,01 Metern sind da viele andere - wie etwa Englands Abwehrspieler Dan Burn, Kolumbiens Alvaro Montero und Bosnien-Herzegowinas Stjepan Radeljic - fast schon "klein".