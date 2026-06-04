Oldies, Youngster und Rekorde: Die Fußball-WM in Zahlen

Noch sieben Mal schlafen, dann geht es los. Dann wird mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika die größte Fußball-WM eröffnet, die es je gegeben hat. Los geht das XXL-Turnier in Mexiko City, beendet wird es fünfeinhalb Wochen später in New Jersey. Auf die Fußball-Fans warten insgesamt 104 Spiele, die in drei Ländern über die Bühne gehen werden (USA, Mexiko, Kanada).

Die WM der Superlative in Zahlen:

48 Mannschaften sind bei der WM dabei – so viele, wie noch nie.

1.248 Spieler wurden für das Turnier nominiert – das ist Rekord!