Sowohl Sturm als auch Rapid verbuchten in den letzten 22 Jahren vier Final-Teilnahmen (die aktuelle mit eingeschlossen. WĂ€hrend die Grazer allerdings bei bislang drei Versuchen zweimal den Titel holten (2010 und 2018), blieben die Wiener ohne Erfolgserlebnis. 2005 scheiterte man an der Austria, 2017 und 2019 an Salzburg.