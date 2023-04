Nach Rapids Remis gegen Salzburg: "Diese Leistung macht uns Mut"

Am Ende brachte man das 1:1-Remis in der hitzigen Schlussphase auch in Unterzahl über die Zeit und verdiente sich den Punkt. „Alles in allem war es eine sehr, sehr gute Leistung von uns“, analysierte Trainer Zoran Barisic. Die Folge: Rapid kann mit breiter Brust nach Klagenfurt fahren, die Generalprobe ist geglückt. "Definitiv", bestätigt Barisic, "diese Leistung macht uns Mut." Begleitet von mehr als 12.000 grün-weißen Fans soll am Wörthersee der erste Titel seit 2008 eingefahren werden.