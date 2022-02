Feldhofer nach dem 2:1 von Rapid: "Dann haben wir zaubern müssen"

Auch Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer ärgerte sich über die Leistung von Referee Donatas Rumsas: „Ein Mann war komplett überfordert. Für beide Mannschaften waren es viele unglückliche Entscheidungen. So eine Rote Karte ist ein Wahnsinn. Wir haben eh schon nur noch einen Rechtsverteidiger im Kader. Dann haben wir zaubern müssen.“

Loch rechts hinten

Schick ist am Knöchel verletzt, Sulzbacher war an Corona erkrankt. Aushelfen mussten rechts hinten dann der Sechser Grahovac und im Finish Flügelstürmer Arase. Fix ist, dass Stojkovic im Rückspiel gesperrt fehlt - so wie Vitesse-Torschütze Openda.

Letztlich war der Trainer aber auch zufrieden: „Es war ein schöner Europacup-Abend. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir nicht schon drei, vier Tore gemacht haben. Dann hätten wir den Gegner ganz woanders gehabt. Aber ich bin glücklich, dass wir uns so viele Chancen erspielen können.“