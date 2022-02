Erst Spektakel, dann Zitterpartie: Rapid rettet Sieg gegen Vitesse

Im Hanappi-Stadion wäre der starke Westwind noch ein Spielverderber gewesen. Im geschlossenen Allianz Stadion, das im Europacup Weststadion heißt, stand einem packenden Play-off-Hinspiel der Conference League nichts im Weg. Und das wurde es gegen Vitesse Arnheim auch. Im dritten Heimspiel des Jahres feiert Rapid den ersten Sieg. Nach einem überragenden Start wurde das 2:1 (2:0) noch zur Zitterpartie.

So wird’s auch weitergehen. Am Sonntag wartet in Graz gegen Sturm der Kampf um die Top-6, am Donnerstag in Arnheim geht es beim Rückspiel um den Aufstieg. Schon der Start war äußerst spektakulär. Vitesse hatte direkt vom Anpfiff die erste (und einzige) Chance in Hälfte eins. Paul Gartler hatte Probleme mit einer scharfen Hereingabe, Srdjan Grahovac half dem Tormann, Marco Grüll schnappte sich den Befreiungsschlag und zog den Gegenangriff an. Robert Ljubicic, dessen Rückkehr dem Spiel äußerst guttat, bekam den Ball und flankte perfekt. Nach nur 33 Sekunden und aus drei Metern Entfernung köpfelte Ferdy Druijf bei seinem Startelfdebüt ein.