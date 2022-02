Dritter Versuch von Rapid 2022: Ein Krisenduell mit vielen Fragen

Zumindest sind Ljubicic und Fountas wieder einsatzfÀhig. Ob der Grieche auch trotz Vorvertrag in Washington so intensiv in die ZweikÀmpfe gehen wird wie gewohnt?

Wie kommen die Fans ins Rapid-Stadion?

ZusÀtzlich zur 2-G-Regel gilt auch eine FFP2-Maskenpflicht. ZuschauerbeschrÀnkungen gibt es nicht mehr. Erwartet werden aber (wie in der Quali gegen Famagusta oder Luhansk) nur 10.000 bis 11.000 Fans.

Den KURIER-Einwand, dass neben dem Fehlstart ins FrĂŒhjahr die Tageskarten zu teuer wĂ€ren (bis zu 48 Euro fĂŒr SitzplĂ€tze), teilt GeschĂ€ftsfĂŒhrer Peschek nicht: „Die Sorge wegen hohen Infektionszahlen, die Maske und 2-G sorgen fĂŒr geringere Zuschauerzahlen.“

Beharrt Feldhofer auf seine Raute im 4-4-2?

Nicht umsonst hat Rapid ein 4-3-3 gegen Cracovia (2:1) getestet. Die Polen spielten mit einer Dreierkette – so wie Vitesse – und wurden durch die anpressenden Rapid-StĂŒrmer eingeschnĂŒrt. „Das kann eine gute Übung gewesen sein“, schmunzelt Feldhofer. Vitesse hat in den vergangenen Wochen besonders viele Tore nach Fehlern im Spielaufbau bekommen.