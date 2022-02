Ex-Austria-Coach Letsch vor Duell mit Rapid: "Habe gute Erinnerungen"

Der Deutsche sieht Rapids Potenzial vor allem in der Offensive, auch wenn mit Kara ein wichtiger Spieler den Klub verlassen hat. "Dennoch hat man mit Grüll und Demir österreichische Teamspieler. Die Qualität ist also vorhanden, auch wenn man in der Liga nicht ganz oben mitspielt derzeit."

In Arnheim fühlt sich der Deutsche sehr wohl. Seine Familie wohnt immer noch in Salzburg. "Es ist eine nette Stadt, ungefähr in der Größe von Salzburg. Im Klub passt sehr viel, die letzte Saison war natürlich toll, daran wollen wir weiterhin anknüpfen." Doch in der Liga hat man durch die Niederlagen an Boden verloren und liegt nur noch auf Platz sechs.