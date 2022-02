Salzburg gegen den Mythos Bayern: "Da ist kein Scheich als Geldgeber"

Sarah Zadrazil, 28, kam 2020 aus Potsdam zu den Bayern, seitdem hat sich auch ihr Spiel verändert. "In der Liga wird in Wahrheit erwartet, dass du immer gewinnst, das kannte ich davor in dieser Form nicht". Das Motto der Männer gilt mittlerweile auch für die Frauen. "Der Leitsatz bedeutet Erfolg, so treten wir auch auf. Wir wollen die Besten sein", so Zadrazil, die nicht nur ihren zweiten deutschen Meistertitel mit Bayern nach 2021 anstrebt, sondern auch das Finale in der Champions League erreichen will.