Letsch: „Das war keine Woche wie jede andere“

Er versichert, dass er die Gedanken an die eigene Zukunft in der vergangenen Woche auf die Seite schieben konnte. Dennoch gibt Austria-Trainer Thomas Letsch zu: „Das war keine Woche wie jede andere.“ Er selbst ist zu lange im Fußball-Geschäft tätig, um nicht zu wissen, was geschehen könnte, ja geschehen wird, wenn die Austria am Sonntag (14.30 Uhr) daheim nicht gegen Hartberg gewinnt. Es ist ein Pflichtsieg für die Mannschaft wie für den Trainer.

„Mit dem Druck muss man umgehen, Druck haben wir alle, sobald man bei einem Verein wie der Austria unterschreibt.“ Dennoch geht es auch um den Job des Deutschen, der nach der Niederlage beim LASK bei den Fans schwer in der Kritik stand. Spurlos geht die Austria-Krise an Letsch jedenfalls nicht vorbei, auch wenn er bei Medienterminen wie gewohnt zu scherzen pflegt. Doch die Schmähs kommen nicht so locker und selbstverständlich wie sonst über seine Lippen.