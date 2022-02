Barcelona gegen Napoli sowie Dortmund gegen die Glasgow Rangers lauteten am Donnerstag die Hinspiel-Schlager im Play-off der Europa League. Und die Partien hielten, was sie versprachen.

Der Pole Zielinski brachte die Neapolitaner im Camp Nou in Führung. Dabei scheinen sich die Katalanen mit Xavi auf der Trainerbank gefangen zu haben. Seit dem 0:3 in München Anfang Dezember gab es keine Niederlage nach 90 Minuten (in Cup und Supercup schied man erst in der Verlängerung aus). Der Videoschiedsrichter half, dass es nicht die dritte Niederlage unter Xavi gab, er sah ein Handspiel von Juan Jesus im Strafraum, Ferran Torres verwandelte den Elfer zum Ausgleich und 1:1-Endstand.