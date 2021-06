EM 2016: Fehlstart für David Alaba "Vergangenheit"

Man dürfe den EM-Neuling keinesfalls unterschätzen, warnte Alaba und verwies dabei auf den WM-Qualifikationssieg der Nordmazedonier im März in Deutschland. "Da hat man gesehen, zu was sie fähig sind. Sie haben ihre Stärken im Umschaltspiel von Defensive auf Offensive."

Dennoch behielt die ÖFB-Auswahl gegen die Nummer 62 der FIFA-Weltrangliste zuletzt zweimal die Oberhand. In der EM-Qualifikation 2019 gab es auswärts ein 4:1 und daheim ein 2:1. In letzterem Spiel erzielte Alaba sein 14. und bisher letztes Länderspieltor. Dass seither weitere Treffer ausblieben, bereitet dem zweifachen Champions-League-Sieger wenig Kopfzerbrechen. "Ich möchte in erster Linie der Mannschaft helfen."

In welcher Rolle Alaba dieses Vorhaben in die Tat umsetzen soll, ist offen. Infrage kommen die Positionen als Linksverteidiger, im Mittelfeldzentrum oder am Flügel. "Ich bin ein flexibler Spieler und werde alles geben, egal wo ich spiele", versprach der ÖFB-Star.

In seiner Karriere absolvierte Alaba mit dem FC Bayern schon zahlreiche wichtige Partien, trotzdem hat das Match in Bukarest eine besondere Bedeutung. "Es hat einen hohen Stellenwert für mich, aber auch für das ganze Land. Deshalb wollen wir alles in die Waagschale werfen, um so gut wie möglich aufzutreten", kündigte Alaba an.