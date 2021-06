Goran Pandev: „Wir werden eine bessere Figur abgeben“

Wie steht es um die Erwartungshaltung im Land?

Die Menschen daheim erhoffen sich sehr viel. Vor allem nach unseren letzten Spielen und Resultaten. Wir haben ja auch gegen Deutschland gewonnen und jetzt sind die Fans daheim fast ein bisschen zu euphorisch. Ich sehe es mit meiner Erfahrung ein wenig nüchterner: Wir sind das erste Mal dabei und müssen nicht gleich Europameister werden. Wir sollten das in erster Linie genießen. Als Team, aber auch als Land.

Was beurteilen Sie das Kräfteverhältnis in der Gruppe mit Österreich, den Niederlanden und der Ukraine?

In meinen Augen ist diese Gruppe sehr schwierig, wir haben drei richtig harte Gegner. Und wenn ich an Österreich denke, haben wir schlechte Erinnerungen. In der EM-Qualifikation haben wir zwei Mal verloren. Aber ich hoffe und ich bin auch überzeugt, dass wir am Sonntag eine bessere Figur abgeben und ein positives Resultat erzielen.

Welche Rolle spielt es, dass Ihre Mannschaft als einzige des Quartetts noch keine EM-Erfahrung hat?

Wie gesagt. Unsere Gegner haben sicherlich mehr Erfahrung. Sie sind es gewohnt, solche Endrunden zu spielen und wissen, worauf es da ankommt. Wir sind Neulinge und natürlich gibt es da ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Angst, aber schon die Sorge, was uns erwartet. Aber wir vertrauen einfach unseren Fähigkeiten und dann ist durchaus etwas möglich. Alle Spiele fangen bei 0:0 an, wir können nur überraschen. So wie wir mit unserer EM-Teilnahme schon alle überrascht haben.

Worauf wird es im ersten Spiel gegen Österreich ankommen?

Dieses Match ist schwierig und wichtig zugleich. Natürlich wäre ein guter Start ins Turnier sehr hilfreich, ein positives Ergebnis gibt einfach Sicherheit, Selbstvertrauen und auch Ruhe. Uns ist aber klar, dass Österreich schon der Favorit ist, mit der Außenseiterrolle können wir aber gut leben.