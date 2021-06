Doppelspitze Arnautovic und Kalajdzic? Ich sage: Nein!

Österreich ist gespannt, wie und mit wem Franco Foda am Sonntag gegen Nordmazedonien ins Spiel gehen wird. Viel wird darüber spekuliert, ob sich Stars wie Alaba oder Arnautovic ihre Positionen aussuchen.

Es ist in meinen Augen sogar notwendig für den Teamchef, die Spieler bei der Suche nach der geeigneten Spielidee einzubinden. Sie sind es, die davon überzeugt sein müssen, und der Trainer muss umgekehrt durch Zuteilung von Rollen und Aufgaben das Maximum aus ihnen herausholen. Das gelingt meist mit jenen Rollen, die sie in ihren Klubs bekleiden.

Die Frage nach der Idealposition für David Alaba im Team ist leicht zu beantworten. Ich sehe ihn in jener Rolle, die Pep Guardiola einst für ihn geschaffen hat: Als Außenverteidiger, der in Ballbesitz – und davon wird man gegen Nordmazedonien viel haben – ins Zentrum rückt. So kommen alle seine Stärken ideal zum Zug: Er könnte im Spielaufbau als dritter Aufbauspieler neben den Innenverteidigern agieren und darüber hinaus seinem Offensivdrang Geltung verschaffen, indem er situativ den Raum des Sechsers sucht.